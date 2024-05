Os pré-candidatos e o retorno ao Consórcio

Instituição cada vez mais importante na interlocução da região com as esferas de poder estadual e federal do poder, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pode voltar a contar com as sete cidades a partir de 2025, a depender do resultado da eleição de outubro. Os principais pré-candidatos ao Paço de São Bernardo e São Caetano, os dois municípios dissidentes, já declararam oficialmente que pretendem se reintegrar ao colegiado caso saiam vencedores do pleito. Há apenas duas dúvidas, e elas se referem exatamente ao que pensam os nomes indicados pelos respectivos prefeitos. A são-bernardense Flávia Morando (União Brasil) e o são-caetanense Tite Campanella (PL) ainda não se posicionaram sobre o assunto, o que certamente serão obrigados a fazer na campanha.

BASTIDORES

Show do Milhão

A vereadora Thai Spinello (PSD-foto), de São Caetano, pede ajuda aos universitários. Ela encaminhou indicação ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) sugerindo que o Palácio da Cerâmica firme parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) com o objetivo de analisar a legislação são-caetanense visando a revisão e compilação das leis sobre temas semelhantes e a revogação das obsoletas e em desuso. “É necessária a reorganização do ordenamento jurídico municipal”, justifica a parlamentar.

Espera

“O mais breve possível. Vamos tentar para abril”, respondeu o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no último dia 24 ao ser questionado por jornalistas sobre a volta do repasse mensal de R$ 1,5 milhão pelo Estado para ajudar no custeio do Hospital Municipal Radamés Nardini, em Mauá, que atende também a pacientes de outras cidades vizinhas e da Capital. Todavia, até ontem, quase um mês depois, nenhum centavo havia sido depositado nos cofres da Prefeitura.

Ecumênico

Pastor da igreja evangélica pentecostal O Brasil para Cristo, integrante do Conselho Nacional dos Pastores do Brasil e autor do livro Fé, Trabalho e Esperança, o secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena (Republicanos), assegura não vai discriminar nenhuma religião ao divulgar os atrativos religiosos paulistas, que incluem cultos de matriz africana. Inclusive, ele adiantou à coluna que deve fomentar as visitas ao Santuário Nacional da Umbanda, em Santo André.

Cidadão São-Caetanense

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), pré-candidato a prefeito de São Bernardo na eleição de outubro, recebeu na noite de ontem o título de Cidadão São-Caetanense. O parlamentar foi prestigiado pelo alto escalão político municipal, como o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB); o presidente do Poder Legislativo, Pio Mielo (PSD); o vereador Caio Salgado (PL), autor da proposta de honraria; e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL).