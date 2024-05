Rio Uruguai deve permanecer acima do nível de inundação em municípios do RS

O nível do rio Uruguai deve continuar acima do nível de inundação nos municípios gaúchos de Uruguaiana, Itaqui e São Borja, segundo boletim do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Em Uruguaiana, a previsão é de aumento no nível das águas, enquanto em Itaqui e São Borja a previsão é de redução.

Em Uruguaiana, o nível do Rio Uruguai está em 12,15 metros, e a previsão é de que ele suba para 12,21 metros até amanhã, permanecendo acima da cota de inundação, de 8,50 metros.

Em Itaqui, o nível das águas deve cair de 12,36 para 12,21 metros, enquanto em São Borja a projeção é de queda de 11,58 para 11,26 metros. Nos dois municípios, a cota de inundação é de 8,30 e de 9,00 metros, respectivamente.

O SGB também previu que o nível do rio Ibicuí, que está acima da cota de alagamento em Manoel Viana e em Itaqui, deve diminuir. Em Manoel Viana, a previsão é que o rio diminua de 11,23 metros para 10,96 metros - ainda acima da cota de inundação, de 9,60 metros. Em Itaqui, as águas estão em 10,64 metros e devem diminuir, mas não há estimativa do SGB para o nível exato. A cota de inundação, neste caso, é de 7,50 metros.