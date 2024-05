Agricultura determina que doações internacionais ao RS tenham desembaraço mais ágil

O Ministério da Agricultura determinou que cargas provenientes de doações internacionais destinadas ao Rio Grande do Sul sejam facilitadas e priorizadas em todos os pontos de Vigilância Agropecuária do Brasil. Conforme nota da pasta, a medida segue recomendação do ministro, Carlos Fávaro, para atender à população gaúcha após o desastre climático no Estado do Sul.

A medida veio na sequência de um aviso, pela Azul Linhas Aéreas, de que está recebendo doações de civis dos Estados Unidos. Ainda hoje existia a previsão de chegar ao Aeroporto de Viracopos uma carga com toneladas de ração para pets e leite em pó para consumo humano.

Assim que procurada pela companhia aérea, a chefe do Vigiagro de Viracopos, Rita Lourenço, procurou o superintendente da Agricultura em São Paulo, Guilherme Campos, para que ele intermediasse a demanda junto ao ministro, comenta a nota da pasta. "Ainda no começo da manhã, a Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura em Brasília foi acionada e antes do meio-dia a determinação foi formalizada para todo o País."

O chefe da Divisão de Defesa Agropecuária de São Paulo (DDA-SP), Fabio Paarmann, explicou que o controle agropecuário não deixará de existir, mas, em função da catástrofe, "será bastante ágil". Amostras de produtos devem ser coletadas, mas a burocracia será reduzida. Ele lembra que é fundamental acompanhar a destinação dos produtos que vão entrar no País.