Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após ganhos em Wall Street

São Paulo, 10/05/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, acompanhando ganhos em Wall Street que vieram em meio a esperanças renovadas sobre cortes de juros nos EUA.

Liderando o viés positivo na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,30% em Hong Kong, a 18.963,68 pontos, atingindo o maior patamar desde agosto do ano passado, também impulsionado por reportagem da Bloomberg de que a China considera isentar investidores individuais do pagamento de impostos sobre dividendos obtidos com ações de Hong Kong compradas por meio do esquema de negociação 'Stock Connect'.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei subiu 0,41% em Tóquio, a 38.229,11 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,57% em Seul, a 2.727,63 pontos, e o Taiex garantiu alta de 0,72% em Taiwan, a 20.708,84 pontos.

Já na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,01%, a 3.154,55 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 0,71%, a 1.783,77 pontos, em clima de cautela antes de números domésticos de inflação a ser divulgados no fim da noite de hoje, pelo horário de Brasília.

A predominância do apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem de forma generalizada ontem, à medida que dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA reforçaram esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) começará a reduzir juros na segunda metade do ano.

Na Oceania, a bolsa australiana foi também favorecida por Wall Street. O S&P/ASX 200 avançou 0,35% em Sydney hoje, a 7.749,00 pontos, ajudado pelo bom desempenho de ações de bancos.

