Santo André Intelli busca recuperação contra Cascavel

Com apenas uma vitória na LNF (Liga Nacional de Futsal) em seis rodadas, o Santo André Intelli busca iniciar a reação diante do Cascavel-PR, às 20h de hoje, no Ginásio Noêmia Assunção, em Santo André.

Apenas na 22ª posição, com três pontos – o líder Magnus tem 15 –, o time andreense confia no fator casa e na força do elenco para mudar o cenário da temporada. Durante a semana, o Santo André Intelli anunciou dois reforços que já podem ser utilizados: o ala Wessinho, 27 anos, que atuava no Apodi Futsal-RN, e o pivô Dudu, 25 anos, que defendia as cores do Guapiaçu-SP.

Para assistir à partida, basta apresentar um quilo de alimento na bilheteria do ginásio. E, nesta ocasião, toda a arrecadação será revertida às vítimas das enchentes de Rio Grande do Sul.