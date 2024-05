Lesionados preocupam o São Bernardo FC na Série C

Em segundo lugar na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, com sete pontos, e embalado por goleada de 5 a 0 sobre o Ferroviário-CE, na última rodada, o São Bernardo FC está com os olhos voltados ao departamento médico.

No último compromisso, sete jogadores estavam impossibilitados de atuar, casos dos zagueiros Alan Santos, Pedro Carrerette e Paulo Eduardo, dos laterais Arthur Henrique e Jeferson; do volante Rodrigo Souza; e do atacante Lucas Tocantins.

Lesionado ainda na estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série C, no empate por 1 a 1 com o Náutico, o defensor Alan Santos deve ficar à disposição do técnico Ricardo Catalá para o próximo duelo, às 20h de segunda-feira (13), diante do Aparecidense. O clube goiano é o décimo colocado, com quatro pontos.