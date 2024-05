Hungria e China assinam acordos de cooperação estratégica, após visita de Xi Jinping ao país

A Hungria e a China assinaram uma série de novos acordos nesta quinta-feira, 9, para aprofundar sua cooperação econômica e cultural durante uma visita do presidente chinês Xi Jinping ao país da Europa Central, uma viagem destinada a solidificar a presença econômica da China na região.

As autoridades húngaras e chinesas concluíram um acordo de parceria estratégica e assinaram 18 outros acordos e memorandos de entendimento, mas nenhum investimento importante foi anunciado durante a coletiva de imprensa realizada após as conversas.

Xi e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, conversaram na capital Budapeste como parte da última parada do líder chinês em uma viagem europeia de cinco dias, que também passou pela Sérvia e pela França. Orbán elogiou a "amizade contínua e ininterrupta" entre os dois países desde o início de seu mandato em 2010 e prometeu que a Hungria continuaria a receber mais investimentos chineses.

Pequim investiu bilhões na Hungria e vê o membro da União Europeia como um importante ponto de apoio dentro do bloco comercial de 27 membros. A Hungria possui diversas fábricas de produção de baterias chinesas para veículos elétricos (EVs) e anunciou em dezembro que receberá a primeira fábrica da montadora chinesa BYD na Europa, além de participar de um projeto ferroviário da iniciativa "Belt and Road" para conectar o país ao porto de Pireu, na Grécia.

Também na coletiva, Xi afirmou que ele e Orbán concordaram que a Belt and Road "é altamente consistente com a estratégia húngara de abertura para o leste" e promove as relações entre a União Europeia e a China.