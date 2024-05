Aneel: Subestação Porto Alegre está desconectada após enchente no Rio Grande do Sul

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a subestação Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi desligada após inundação nas tubulações de cabos que atende a capital gaúcha.

De acordo com a agência, a água está sendo bombeada permanentemente para tentar evitar que o nível suba ainda mais. Ainda devido à inundação, a subestação Santa Rita segue desligada, o que deixou 16 importantes linhas de transmissão desconectadas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

No segmento de distribuição, segundo a Aneel, pelo menos 390 mil consumidores ainda estão com serviços interrompidos no Estado.

Já em geração, as usinas Bugres (Barragem Blang e divisa), Canastra, Furnas do Segredo, e Dona Francisca seguem em estado de atenção, enquanto a 14 de Julho e Salto Forqueta em emergência.