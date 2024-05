Guilherme Caribé confirma favoritismo, ganha 100m livre com 2º índice do dia e vai a Paris-2024

Por muito pouco o Brasil não viu dois de seus velocistas cravarem o índice olímpico na tão aguardada final dos 100m livre do Troféu Brasil, disputado no CDA da Aeronáutica, no Rio, nesta quinta-feira. Depois de já cravar a marca nas eliminatórias, Guilherme Caribé confirmou a medalha de ouro repetindo a dose, com um tempo um pouco acima do feito pela manhã, ainda sim, sensacional, de 48s16. Marcelo Chierighini levou a prata com 0s07 acima do índice (fez 48s41, diante da necessidade de 48s34), enquanto Gabriel Santos levou o bronze com 48s83.

Guilherme Caribé chegou ao Troféu Brasil já com índice para ir aos Jogos de Paris-2024. Mas como a seletiva brasileira é que definiria os representantes do País na França, ele não podia ver dois compatriotas em sua frente e com o índice.

Mas o recado do principal nadador brasileiro dos 100m na atualidade veio logo nas eliminatórias, quando avançou à decisão com o incrível tempo de 47s95, já superando o índice que pé de 48s34.

A expectativa por uma melhora de tempo, que puxaria novos compatriotas para o índice, não se confirmou na decisão, mas foi suficiente para também definir o time do revezamento. Caribé, Chierighini e Gabriel Santos terão a companhia de Breno Correia, que terminou em quarto, com 48s84.

"Queria ter nadado melhor à tarde. Senti-me bem de manhã, mas o importante é estar classificado para Paris. Tenho certeza que, lá, nadarei mais rápido", falou Caribé.

Chierighini já havia cravado o índice em uma prova da World Aquatics e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) levará em consideração. Sendo assim, ele será o segundo brasileiro nos 100m livre em Paris-2024.

Logo após os 100m livre, foi a vez de Gabrielle Assis tentar o dificílimo tempo de 2min23s91 na final dos 200m peito. A dona do recorde brasileiro e melhor do País na modalidade até confirmou o ouro, mas não estará em Paris. Ela completou a prova com 2min26s94, seguida por Bruna Leme, prata com 2min28s29 e Andressa Sango, bronze com 2min32s87.

Também não foi boa a final dos 200m medley, com todos os atletas do pódio nadando acima dos dois minutos. O índice era de 1min57s94. Vinícius Lanza ganhou com 2min00s06, superando Caio Pumputis (2min00s16) e Stephan Steverink (2min01s58).

Sensação dos primeiros dias do Troféu Brasil ao ganhar o ouro nos 200m e 400m livres, Maria Fernanda Costa, a Mafe, ficou somente com o bronze nos 100m livre, onde não era a favorita. Ela completou a prova com 54s99, se garantindo no revezamento. A disputa do ouro foi acirrada e com Ana Carolina Vieira superando Stephanie Balduccini, a Tetê, com 54s45 a 54s47. Sem índice (53s61), elas formam o time do 4x100 livre com Giovana Medeiros (55s26).

No fechamento da quarta noite da Seletiva Nacional, Guilherme Costa, o Cachorrão, ganhou seu segundo ouro no Rio, desta vez nos 1500m livre, com 15min03s42, mas sem índice. Superou com enorme diferença Thiago Ruffini, prata com 15min16s26 e Pedro Farias, bronze após bater em 15min20s29.

Confira abaixo a lista de vagas garantidas pelo Brasil em Paris-2024:

ÁGUAS ABERTAS (2)

Feminino

10km

Ana Marcela Cunha

Viviane Jungblut

ATLETISMO (17)

Feminino

Marcha atlética 20km (2)

Lançamento do disco

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras (2)

Salto triplo

Mista (2)

Marcha atlética - revezamento

BADMINTON (2)

Feminino

Juliana Viana

Masculino

Ygor Coelho

BOXE (10)

Feminino

Bárbara Santos (até 66kg)

Beatriz Ferreira (até 60kg)

Caroline Almeida (até 50kg)

Jucielen Romeu (até 57kg)

Tatiana Chagas (até 54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (até 92kg)

Luiz Oliveira (até 57kg)

Michael Trindade (até 51kg)

Wanderley Pereira (até 80kg)

CANOAGEM SLALOM (5)

Feminino

K1

C1

Cross

Masculino

K1

Cross

CANOAGEM VELOCIDADE (6)

Masculino

C1 1000m

C2 500m

K1 1000m

Feminino

C1 200m

K1 500m

CICLISMO ESTRADA (2)

Feminino

Masculino

CICLISMO BMX RACING (1)

Feminino

Individual

ESGRIMA (3)

Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino

Guilherme Toldo (florete)

FUTEBOL (18)

Feminino

Equipe

GINÁSTICA ARTÍSTICA (7)

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA (6)

Individual

Equipe

GINÁSTICA TRAMPOLIM (2)

Feminino

Individual

Masculino

Rayan Dutra

HANDEBOL (14)

Feminino

Equipe

HIPISMO ADESTRAMENTO (1)

HIPISMO CCE (3)

Equipe

HIPISMO SALTOS (3)

Equipe

JUDÔ (10)

Feminino

Larissa Pimenta (até 52kg)

Rafaela Silva (até 57kg)

Mayra Aguiar (até 78kg)

Beatriz Souza (+78kg)

Masculino

William Lima (até 66kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schimidt (até 81 kg)

Rafael Macedo (até 90kg)

Leonardo Gonçalves (até 100kg)

Rafael Silva (+100kg)

LEVANTAMENTO DE PESOS (1)

Feminino

Laura Amaro (até 81kg)

NATAÇÃO (17)*

Feminino

Maria Fernanda Costa - 200m livre

Maria Fernanda Costa e Gabriele Roncatto - 400m livre

Beatriz Dizotti - 1500m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Masculino

Guilherme Caribé e Marcelo Chierighini - 100m livre

100m borboleta

Guilherme Costa - 200m livre

Nick Albiero - 200m borboleta

Guilherme Costa - 400m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Misto

Revezamento 4x100m medley

PENTATLO MODERNO (1)

Feminino

Isabella Abreu

REMO (2)

Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

RÚGBI (12)

Feminino

Equipe

SALTOS ORNAMENTAIS (2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

SURFE (6)

Feminino

Tatiana Weston-Webb

Tainá Hinckel

Luana Silva

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Gabriel Medina

TAEKWONDO (4)

Feminino

Caroline Gomes (até 67kg)

Maria Clara Pacheco (até 57kg)

Masculino

Edival Pontes, o Netinho (até 68kg)

Guilherme Marques (até 80kg)

TÊNIS (1)

Feminino

Laura Pigossi

TÊNIS DE MESA (6)

Feminino

Bruna Takahashi

Equipe

Masculino

Vitor Ishiy

Equipe

TIRO COM ARCO (2)

Masculino

Recurvo individual

Feminino

Recurvo individual

TIRO ESPORTIVO (3)

Feminino

Carabina 3 posições

Skeet

Masculino

Pistola de ar 10m

TRIATLO (1)

Masculino

VELA (12)

Feminino

Martine Grael e Kahena Kunze - 49erFX

Gabriela Kidd - Ilca6

Masculino

Bruno Fontes - Ilca7

Bruno Lobo - Formula Kite

Matheus Isaac - IQFoil

Misto

Marina Ardnt e João Bulhões - Nacra

Isabel Swan e Henrique Haddad - 470

Marco Grael e Gabriel Simões - 49er

VÔLEI (24)

Feminino

Equipe

Masculino

Equipe

VÔLEI DE PRAIA (8)

Feminino

Ana Patrícia e Duda

Bárbara Seixas e Carol Solberg

Masculino

André Stein e George

Evandro e Arthur

*Os índices obtidos na natação estão sendo confirmados na seletiva olímpica nacional.