Aconteceu no Ipiranga. No Clube Atlético Ypiranga. Às margens do Tamanduateí. Num baile de formatura de 1973...

Vovô por que?

O CA Ypiranga, em 1910, quando participou do primeiro campeonato de futebol, foi apelidado de “Benjamim”, por ser o mais novo do torneio. Com o tempo, os outros clubes desistem e o Ypiranga torna-se o mais antigo dos fundadores da Federação Paulista de Futebol. Nasce o “Vovô” do futebol paulista, que ganha o apêndice “...da Colina Histórica” ao mudar-se para o Ipiranga, onde a independência do Brasil foi proclamada.

Uma linda história de amor - Vanderlei Retondo

Estávamos, eu e minha esposa, nos dirigindo a São Paulo quando, ao trafegarmos pela Avenida do Estado, avistamos um letreiro: Clube Atlético Ypiranga.

Detalhes até então perdidos no tempo foram brotando em comentários repletos de emoção, amor e carinho.

No outono de 1973 participamos de um baile de formatura no referido clube. Fomos como amigos, eu em um garboso smoking emprestado e ela trajando um lindo vestido longo azul bebê com decote princesa, que contrastava com seus cabelos negros envolvidos em um charmoso penteado que remetia a ícones do mundo artístico da época.

Ao adentramos o salão, o reflexo das luzes sobre seu vestido ressaltava ainda mais a beleza daquela mulher. Como estava linda!

Não me considero uma pessoa tímida, mas naquele momento não conseguia articular as palavras certas para dizer isso a ela.

Nos acomodamos em uma das mesas. Conversamos sobre estudos, expectativa de futuro profissional. Até que a orquestra começou a tocar “Dio Come Ti Amo”.

Tentei convidá-la a dançar, mas por incrível que possa parecer, a timidez continuava presente me fazendo emudecer. Notando minha fraqueza, ela demonstrou, apenas com um olhar, o que eu deveria ter feito e fomos dançar aquela que se tornaria a nossa eterna canção.

Como foi bom dançar de rostinho colado! E foi naquele instante, quando nossos olhares se cruzaram novamente, que o primeiro e apaixonado beijo aconteceu. Parece que naquele momento jorrava sobre mim a mais sublime felicidade vinda dos mais altos píncaros celestiais. Instantaneamente, o som da orquestra foi substituído em minha mente por trombetas de anjos entoando divinas músicas.

Dançamos e nos curtimos a noite toda. Hoje, mesmo após mais de 50 anos, aquela velha canção sempre será a nossa canção, pois a cada vez que a ouvimos beijos apaixonados acontecem e lágrimas de felicidade rolam de nossos olhos.

O CENÁRIO. Um galpão, um distintivo, uma caricatura do chamado Clube Vovô da Colina Histórica. Ao fundo, instalações industriais. Foi neste espaço que tudo aconteceu...

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

O Dia das Mães foi oficializado, no Brasil, no ano de 1932, pelo presidente Getúlio Vargas.

E a homenagem é prestada sempre no segundo domingo de maio.

Sentimentos e virtudes do amor materno, oportunidade para refletirmos sobre a Sagrada Família de Jesus, Maria e José.

Gratidão eterna pelas que vivem e às que partiram nos doando a Vida.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 10 de maio de 1994 – Edição 8695

MANCHETE – Governo vai respeitar poupança.

A previsão era a de que a nova moeda – o real – entraria em vigor em 1º de julho, quando se iniciaria o período de substituição do cruzeiro real, a ser concluído em 15 dias.

EDITORIAL – Omissão histórica.

A Avenida dos Estados está onde sempre esteve, em segundo plano nas prioridades das prefeituras.

CULTURA & LAZER – Grande ABC terá mais 13 salas de cinema em shoppings até 1995. Hoje (1994) são 17 salas em cinco cidades.

FUTEBOL – Situação difícil na região. O Santo André lutava para não cair e vencia o Novorizontino, no interior, por 1 a 0, pela principal divisão do futebol paulista, o A-1; já o São Caetano, do Grupo A-2, era goleado pelo São José, no Vale do Paraíba, por 6 a 1 – estava rebaixado.

EM 10 DE MAIO DE...

1871 – Falecia o alferes Francisco Martins Bonilha, proprietário de terras na Vila de São Bernardo e em outros pontos da região – o grande capitalista do século XIX na região. Foi sepultado no dia seguinte no Cemitério Público, hoje Cemitério da Consolação, em São Paulo. Não se sabe em que túmulo está enterrado.

1904 – Viena, 8 – Vários empreiteiros contrataram aqui 4.500 operários que abandonaram seus empregos.

1914 – Lançada a pedra fundamento do plano inclinado do Monte Serrat, em Santos, pela Companhia Melhoramentos.

1929 - Controle acionário da Conac, com fábrica em Santo André, passava para a Companhia Internacional Pirelli, de Bruxelas.

1979 – Vereador Fernando Vitor, de Diadema, denunciava plano para compartimentar a Billings: alguns braços da represa seriam protegidos da poluição; já o canal central e outros braços continuariam a receber os esgotos de São Paulo.

HOJE

Dia Internacional de atenção à pessoa com lúpus

Dia do Cozinheiro

Dia da Cavalaria

Dia do Guia de Turismo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Trinta e um municípios fazem aniversário em 10 de maio, a maioria do Estado do Pará, entre os quais Bom Jesus do Tocantins.

Hoje também é o aniversário de Itaperuna (RJ) e Maringá (PR).

Santo Antonino de Florença

10 de maio

(1389-1459). Dominicano. Arcebispo de Florença.

