BNDES tem R$ 22 bi em empréstimos no RS e dará carência de 1 ano, afirma Nelson Barbosa

O Diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a instituição vai conceder um ano de carência a uma soma de R$ 22 bilhões em operações de empréstimo que o BNDES mantém no Rio Grande do Sul. Segundo ele, essa carência vai significar um alívio de caixa de R$ 6 bilhões para os clientes neste ano e de R$ 1,6 bilhão em 2025.

A declaração foi dada em cerimônia no Palácio do Planalto para anúncio de medidas de socorro à população gaúcha. Uma das ações divulgadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi a injeção de R$ 500 milhões no Fundo Garantidor de Investimentos para assegurar a alavancagem de crédito no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (FGI-Peac), operado pelo BNDES, o que pode conferir uma alavancagem de até R$ 5 bilhões a serem concedidos a Microempresários Individuais, Micro, Pequenas e Médias empresas.

Barbosa ainda destacou que o banco, que também tem um braço estruturador, poderá se debruçar sobre vários projetos de investimento, como em escolas, hospitais e estruturas de logística.