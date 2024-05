Em SC, prefeito anuncia chegada de fuzis e viaturas para guarda Municipal: 'Os bandidos que corram'

O prefeito do município de São José, no Estado de Santa Catarina, Orvino Coelho (PSD), comemorou a chegada de novas viaturas e armas para a Guarda Municipal da cidade. Segurando um dos fuzis adquiridos, o gestor afirma, em vídeo publicado na terça-feira, 7, que vai "colocar bandidos na cadeia". Ao todo, são 14 novos materias bélicos, para "proteger o cidadão", que custaram R$ 165 mil.

De acordo com o prefeito, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os bandidos devem "correr", porque na cidade "o trabalho não para" e não há "tempo para o crime se organizar". Sorrindo, Coelho diz que os novos equipamentos motivam a "cara de felicidade".

Conforme informou ao Estadão, a prefeitura de São José adquiriu da Taurus, empresa sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, quatro fuzis no valor de R$ 15,7 mil cada, quatro espingardas por R$ 7,3 mil cada, quatro carabinas que somam o valor de R$ 58 mil e dois lançadores de granadas que custam R$ 7,6 mil cada.

Já os veículos foram comprados pelo valor total de R$ 780 mil, sendo que uma das viaturas custou R$ 216 mil e as outras quatro, R$ 140,9 mil cada.

Em nota, a prefeitura informa que "os pesados investimentos" têm como objetivo reforçar a segurança da cidade, que tem uma legislação específica que permite o armamento da Guarda Municipal. Já o prefeito reforça que "os fuzis foram comprados para serem usados" e que se algum agente ou "cidadão de bem" estiver em perigo, a guarda "deve usar o poder de fogo que tem".

O município declarou, ainda, que foi aberto um concurso público para a contratação de 40 novos agentes para a guarda, o que vai ampliar o quadro de funcionários em 40%.