De Rossi prega 'força mental, paciência e coração' para Roma buscar virada sobre o Leverkusen

Algoz do Bayern Leverkusen na semifinal da edição passada da Liga Europa, a Roma sabe que a missão nesta quinta-feira, por vaga à decisão pela segunda vez seguida, é bastante complicada. Diante de um rival invicto há 47 partidas e com desvantagem de 2 a 0 da ida, o técnico De Rossi adotou um discurso de superação.

O comandante não estava na equipe na temporada passada. José Mourinho era o técnico. Mas sabe que a apresentação tem de ser semelhante com a que deu a vaga. Na ocasião, a Roma não levou gols e conseguiu fazer 1 a 0. Agora, são necessários dois, após levar em Leverkusen de Wirtz e Andrick.

"Vai ser muito difícil, mas vamos fazer o nosso jogo. Precisamos ter força mental, paciência e coração", afirmou De Rossi, ciente da força do Leverkusen, mas sem jamais desistir. Tanto que vai utilizar sua força máxima.

Mexer com o psicológico e o brio de seus jogadores virou o mantra do treinador. Nada de cobranças exageradas. As palestras serão transmitindo coragem, confiança e superação.

"Antes do jogo começar, direi à equipe que confio neles. Antes do segundo jogo com o Barcelona, disse ao grupo que confiava neles e funcionou. Com certeza direi isso aos jogadores amanhã", revelou De Rossi, lembrando quando ainda jogava e era o capitão do time, nas quartas da Liga dos Campeões de 2018. Na ocasião, a Roma perdeu a ida por 4 a 1 e fez 3 a 0 no Olímpico, se classificando pelo gol fora - essa regra não existe mais.

De Rossi também acredita que a série será parecida com a ida, na qual Roma tentou buscar as ações por vezes. "O jogo não é muito diferente da primeira mão, onde já queríamos vencer. E não vamos esperar o jogo inteiro. Obviamente, marcar logo no início pode mudar a dinâmica mental da partida."