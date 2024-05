João Ramos estreia pelo profissional em goleada do São Bernardo

O zagueiro João Ramos estreou pelo São Bernardo na noite da última segunda-feira (6), na goleada do Bernô por 5 a 0 diante do Ferroviário, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Além de ser seu debute pelo time paulista, também foi a primeira partida do defensor como atleta profissional.

“Na hora ali é uma sensação muito boa de enfim poder fazer minha estreia, esperei bastante tempo por esse momento, e muito grato também ao professor Catalá, por confiar em mim e no meu trabalho”, revelou.

O jovem de 21 anos chegou ao São Bernardo em janeiro deste ano após não renovar seu contrato com o Grêmio, onde fez a categoria de base. Em 2023, pelo sub-20 do Tricolor Gaúcho, fez 29 jogos, todos como titular, marcou seis gols e foi campeão gaúcho, tanto do profissional, quanto do sub-20.

“Ficar muito tempo sem atuar é sempre complicado e a falta de ritmo atrapalha um pouco dentro do jogo, mas isso são detalhes que só com a sequência de jogos eu vou readquirir”.

Com a goleada, o Tigre chegou aos sete pontos nas primeiras três rodadas e tem o melhor ataque da Série C, um começo quase perfeito para a equipe do Grande ABC.

“Perfeito seria se tivéssemos conseguido a vitória em cima do Náutico no primeiro jogo, mas é um começo muito bom dentro daquilo que nós queremos na competição, só que a Série C é uma competição longa e difícil, então temos que ser o mais constante possível”, analisou o defensor.

O próximo compromisso do São Bernardo será na próxima segunda-feira (13), quando a equipe vai até o estado de Goiás enfrentar a Aparecidense.