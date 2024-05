Porsche, jantar em Paris e jet ski: os planos de Davi para o prêmio do BBB 24

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, faturou R$ 3,33 milhões no programa. O baiano, de 21 anos, revelou que, além de cursar de medicina, possui outros sonhos que quer realizar com o dinheiro.

Em entrevista ao podcast 'Podpah', o vencedor do reality show explicou que deseja comprar um Porsche, carro de luxo que custa mais de R$ 1, 5 milhão. "Tenho vontade de ter aqueles carrinhos bons, aqueles Porsches".

Davi ainda disse que sonha em conhecer Paris e levar alguém especial para um jantar na Torre Eiffel. "É um momento de viver. Ir para Maldivas. Vou comprar meu jet ski, porque eu gosto de pescar", completou.

Ele também falou sobre as críticas que está recebendo desde que saiu do confinamento. "As pessoas veem um negão desse aqui chegando no topo: 'porque é preto, tem que vender água'. Não existe isso não ... Eu sou uma pessoa que pode chegar no topo. Isso é racismo ... 'Davi não merece chegar lá'. Mereço, sim e estou vivendo".

O baiano também revelou que vai usar R$ 100 mil do prêmio para comprar cestas básicas para distribuir na comunidade onde nasceu, Cajazeiras, em Salvador e que pretende cursar medicina.