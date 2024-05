Vídeo de livraria de Porto Alegre inundada impressiona e dono pede por ajuda; veja

A Livraria Taverna, localizada no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana, no centro histórico de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi inundada pelas enchentes que vêm atingindo o território gaúcho.

Na página da loja no Instagram, o livreiro Ederson Lopes compartilhou um vídeo mostrando a situação do local. "Bem difícil ver um sonho e um trabalho de dez anos ser levado e destruído pela água, pela imprudência do poder público e pelo negacionismo climático", diz ele.

Na postagem, Lopes explica que conseguiram erguer os livros para evitar contato com a água, que chega à altura dos joelhos, mas que os móveis, feitos de madeira MDF, devem ficar irrecuperáveis. "Levamos três anos para pagar por eles", lamenta o livreiro no vídeo.

"Conseguimos isolar os livros, mas parte do acervo já demonstra desgaste. Muitos títulos estão úmidos e com o papel envergado. A umidade do ar está muito elevada e, por ser um material extremamente sensível, é possível que parte do acervo também seja perdido. Não conseguimos calcular o prejuízo total por enquanto", escreveu.

A livraria pede ajuda de amigos, clientes, escritores e outros profissionais da cultura para compartilhar a postagem, e está recebendo doações de qualquer quantia via Pix. "Neste momento, a nossa prioridade máxima é pagar a folha de funcionárias. Assim como nós, parte das nossas colaboradoras também foram atingidas pela enchente, estão sem luz, sem água e precisam receber o pagamento do salário", destaca o texto.