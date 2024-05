Apple fará doações para o Rio Grande do Sul, diz CEO Tim Cook

Na noite de terça-feira, 7, o CEO da Apple, Tim Cook, fez uma publicação no X (antigo Twitter) prestando solidariedade às pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. "Nossos corações estão com os afetados pelas devastadoras e trágicas enchentes no Brasil", afirmou o executivo. Em seguida, afirmou que a "Apple vai doar para os esforços de socorro no território."

A mensagem veio horas após o executivo participar do evento no qual os novos iPads foram anunciados, além de acessórios como o Apple Pencil Pro e um Magic Keyboard renovado.

Centenas de municípios do Estado sofrem com as enchentes que já deixaram mais de 95 mortos. O número de desalojados ou desabrigados passa de 200 mil - sendo que cerca de 1,44 milhão dos 11,3 milhões de habitantes (12,7%) do RS foram direta ou indiretamente afetados pela tragédia.

Entramos em contato com a Apple no Brasil solicitando detalhes da ajuda mencionada por Tim Cook, mas até a publicação desta matéria, a companhia não nos retornou.

O executivo fez postagens semelhantes na rede social em outras tragédias, como os terremotos que, em setembro de 2003, afetaram Marrocos, e em fevereiro do mesmo ano, atingiram Turquia e Síria. Cook também demonstrou solidariedade nas enchentes no Paquistão, em agosto de 2022.

Em todas as postagens, o CEO termina com a frase "Apple vai doar para os esforços de socorro no território". Especula-se que as doações foram no valor de US$ 1 milhão para cada uma delas aproximadamente R$ 5 milhões.