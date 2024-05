Aliado de Deltan Dallagnol é nomeado para diretoria de banco do Paraná

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol desistiu na sexta-feira, 3, de concorrer à prefeitura de Curitiba (PR). Horas depois de ele informar que não era mais pré-candidato ao Executivo municipal, um aliado do ex-procurador da Operação Lava Jato foi anunciado pelo governo do Paraná como diretor-presidente do banco Fomento Paraná. O advogado Valdemar Bernardo Jorge se filiou ao Partido Novo em março deste ano e constava como coordenador da pré-campanha de Deltan e era cotado para ser vice na chapa.

Bernardo Jorge foi secretário estadual de Planejamento e Projetos Estruturantes entre 2019 e 2022. Desde 2023, era o titular da pasta de Desenvolvimento Sustentável. Antes de se filiar ao Partido Novo, foi dirigente do Republicanos. A nomeação para a Fomento Paraná, uma instituição financeira estadual voltada a linhas de crédito para empreendedores de micro a médio porte, ainda não foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Procurado, o governo do Paraná, em nota, afirmou que a indicação do advogado tem relação com o "currículo" do ex-secretário. "Além do currículo, que o habilita para a função, tem ampla interlocução com os setores público e privado, em especial com o agronegócio, área atendida pela Fomento Paraná", disse o governo estadual. O Partido Novo, Deltan e o ex-secretário foram procurados pelo Estadão, mas não retornaram.

A menos de cinco meses das eleições, a disputa pela prefeitura de Curitiba segue indefinida. O governador do Estado, Ratinho Júnior (PSD), e o prefeito da capital, Rafael Greca (PSD) investem na pré-candidatura do vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) como sucessor do grupo político.

Cenário em Curitiba segue indefinido

Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas antes de Deltan Dallagnol anunciar a saída da disputa, Pimentel está em empatado tecnicamente com outros quatro pré-candidatos. Além do ex-procurador, o vice disputa o eleitorado de forma parelha contra os deputados federais Beto Richa (PSDB) e Luciano Ducci (PSB) e o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil).

Deltan constava como um dos líderes dos levantamentos de intenção de voto mesmo com decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de maio de 2023 que cassou seu mandato de deputado federal. A saída do ex-procurador da corrida eleitoral tende a clarear o cenário da disputa local e a amenizar os entraves da pré-campanha de Eduardo Pimentel.

Veja a íntegra da nota do governo do Paraná

Valdemar Bernardo Jorge é advogado, especialista em direito empresarial, tributário e processo tributário e mestre em direito econômico e social. Além do currículo, que o habilita para a função, tem ampla interlocução com os setores público e privado, em especial com o agronegócio, área atendida pela Fomento Paraná.