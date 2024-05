Beyoncé, Louis Tomlinson e Vincent Martella; veja artistas internacionais que pedem ajuda para o RS

Com o cenário alarmante devido às enchentes no Rio Grande do Sul, e 2/3 do estado em situação de calamidade pública, diversas doações e pedidos de ajuda estão sendo feitos em organizações sem fins lucrativos. Muitas celebridades internacionais se sensibilizaram com a causa, entre eles o cantor Louis Tomlinson, os atores Vincent Martella e Sung Hoon e até a fundação social da cantora Beyoncé.

Beyoncé

A organização sem fins lucrativos Beygood, fundada pela cantora norte-americana Beyoncé, compartilhou em suas redes sociais a parceria que realiza com a Central Única das Favelas (CUFA), que tem realizado ações de apoio ao RS. Na publicação, a instituição compartilhou formas de doar no Brasil e no exterior.

Louis Tomlinson

O britânico Louis Tomlinson, ex-integrante da banda One Direction, postou em seus stories que fez uma doação de suprimentos de urgência para as vítimas das enchentes. Ele também informou que vai disponibilizar pontos de coleta de doações em seus shows no Brasil, em Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, nos dias 8, 11 e 12 de maio, respectivamente.

Em seus stories, ele publicou o mesmo texto em inglês e em português: "Estou enviando todo o meu amor para as milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes históricas que atingiram a região recentemente. Sou extremamente grato por poder visitar e fazer shows neste lindo país, e é devastador ver quantas vidas foram tão severamente impactadas". Em seguida, o cantor explicou sobre os postos de doação que serão disponibilizados nas apresentações e os itens de necessidade para as vítimas.

Sung Hoon

O ator sul-coreano Sung Hoon, que vem ao Brasil no dia 10 de maio para divulgar seu filme Vingança do Casamento Perfeito, decidiu doar os lucros de seu encontro com os fãs para as vítimas das enchentes, como compartilhou ele em um vídeo em suas redes sociais.

Hoon desejou a recuperação dos afetados pelas enchentes: "Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento e sinceramente espero que consigam se recuperar assim que possível e sem maiores danos. Vou embarcar no avião em breve e seguir para o Brasil. Vejo vocês lá no encontro de fãs", finalizou.

Vincent Martella

Vincent Martella, intérprete do Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, que viralizou recentemente no Brasil, pediu doações por meio de seus stories no Instagram para as fundações Eco Pelo Clima e Fridays For Future. O artista compartilhou também a postagem de Whindersson Nunes, que realizará uma apresentação beneficente no estádio de São Januário para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes.

Katy Perry

A cantora americana Katy Perry compartilhou em seus stories um post de Gisele Bündchen sobre o impacto das enchentes em cidades do Rio Grande do Sul alertando para a situação e pedindo ajuda para os afetados.

Guns N' Roses

A banda Guns N' Roses, do vocalista Axl Rose, também não ficou de fora, pedindo doações nas redes sociais para a Light Alliance Emergency Fund, por meio da Brazil Foundation. Junto do pedido, o grupo também compartilhou o número de municípios e pessoas afetadas, óbitos, e outros dados históricos da tragédia.