Fãs de Bruno Mars passam mais de 15 horas em fila para comprar ingresso para show do cantor

Bruninho agitou o Brasil! Fãs do cantor passaram a madrugada em filas para conseguir comprar ingresso para os shows de Bruno Mars. O artista vai se apresentar em outubro no país.

Os Martians, como são conhecidos os fãs do artista, compartilharam nas redes sociais os tamanhos das filas que enfrentaram por ele. No Rio de Janeiro, algumas pessoas passaram mais de 15 horas. Já em Brasília, o jornal Matrópoles falou com quem chegou às 21 horas da última terça-feira, dia 7.

Vale lembrar que está é a quarta vez de Bruno no Brasil. Na última passagem, como headliner de dois dias do festival The Town, o cantor trouxe uma apresentação repleta de surpresas e coreografias.