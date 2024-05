Morre Ian Gelder, ator de 'Game of Thrones', aos 74 anos; 'Foi tudo tão rápido', comenta o marido

Morreu na segunda-feira, 6, o ator britânico Ian Gelder, conhecido por seu papel como Kevan Lannister em Game of Thrones, vítima de complicações de um câncer nos ductos biliares. A notícia foi dada pelo marido de Ian, o também ator Ben Daniels. "É com o coração pesado e quebrado em mil pedaços e com uma grande tristeza que anuncio a morte de meu querido marido e parceiro de vida, Ian Gelder", escreveu.

Em uma postagem nas redes sociais, Ben compartilhou a luta do casal pela recuperação de Ian. "Ele foi diagnosticado com um câncer nos ductos biliares em dezembro .... Eu parei de trabalhar para ser seu cuidador, mas nenhum de nós tinha ideia alguma de que seria tão rápido".

"Ele era uma alma bondosa e generosa, e um ser humano adorável. Era um ator maravilhoso e todo mundo que trabalhou com ele foi tocado por seu coração e sua luz ... ele era memorável e fará muita falta. Descanse em paz", finalizou Ben.

Quem foi Ian Gelder

Nascido em 3 de junho de 1949, o ator britânico participou de diversos seriados e filmes, com maior destaque em seu papel como Kevan Lannister, durante quatro temporadas da série da HBO, Game of Thrones, e Mr. Dekker, em Torchwood. Ele também participou de Doctor Who e Fronteiras do Universo, além de filmes como A Papisa Joana e Paulo: O emissário.

Ben e Ian se conheceram na versão teatral de Entertaining Mr. Sloane, tendo casado em 1993. Ben Daniels, de 59 anos, trabalhou em produções como A Exceção e Rogue One: Uma História Star Wars.