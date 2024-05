AD Santo André recebe Ituano em confronto direto na Liga Nacional

Pela LBF (Liga de Basquete Feminino), a AD Santo André recebe o Ituano no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia (Ginásio Laís Elena), às 20h de hoje. A entrada é gratuita.

As andreenses querem reencontrar o caminho da vitória, já que na última rodada acabaram superadas (68 a 65) por Blumenau. Já as asversárias chegam embaladas para o confronto e acumulam sequência de seis partidas sem derrota.

Em quarto lugar na classificação geral, a AD Santo André precisa vencer para ultrapassar o time do Interior, que atualmente ocupa a terceira posição. No primeiro turno, em Itu, a diferença de desempenho foi grande, já que o elenco do Grande ABC saiu de quadra batido por 90 a 65.

A missão das andreenses promete não ser fácil, já que o Ituano detém o segundo melhor ataque da LBF e também a melhor defesa da competição. A ala/armadora Tassia é a esperança ofensiva para o time do Grande ABC, com 221 pontos marcados até o momento.