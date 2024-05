Vice-governador admite PSD na raia oposta ao PL

Vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD) jogou balde de água fria nas pretensões de políticos do Grande ABC que lutam para replicar municipalmente a aliança com agremiações políticas que dão sustentação ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos, mas a caminho do PL). Durante visita a Santo André, onde participou da abertura do Fórum Regional de Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis, ele mandou recado a quem acha que as composições na esfera estadual se repetirão automaticamente no pleito de outubro. “O ideal é que pudéssemos reproduzir os mesmos grupos de apoios que temos no governo estadual em cada cidade, mas, na prática, isso não acontece”, disse Ramuth à coluna. Mais um indicativo de que, em solo andreense, o PSD deve ir contra o PL, indicando o nome do vice na chapa tucana, encabeçada por Gilvan Junior – muito provavelmente o do advogado Leandro Petrin; a vereadora Ana Veterinária corre por fora.

BASTIDORES

Fora da Casa

A jornalista Claudia Carletto (foto), que tem especialização em marketing político e mestrado e doutorando em cidades inteligentes e sustentáveis, foi nomeada na segunda-feira pelo governador Tarcísio de Freitas como a nova presidente da Fundação Casa, a instituição que cuida de menores infratores no Estado de São Paulo. Ela, que era a número 2 na hierarquia, substitui o ex-juiz João Veríssimo Fernandes (PSD), que se desincompatilizou do cargo porque deve encabeçar chapa na disputa pela Prefeitura de Mauá nas eleições de outubro.

Pit stop

Pré-candidato a vice-prefeito de Diadema na chapa encabeçada por Márcio da Farmácia (Podemos), Ricardo Yoshio (Novo) precisou se internar na manhã de segunda-feira no Hospital Christóvão da Gama depois de se sentir mal. Em procedimento de urgência, instalou três stents no coração. A intervenção foi necessária para desobstruir artérias, comprometidas pelo acúmulo de gordura. Ontem, o paciente deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e deve receber alta nesta quarta-feira. “Agora é focar na recuperação e aproveitar cada dia com gratidão”, declarou o político.

Calma, gente!

O clima esquentou ontem na sessão da Câmara de São Caetano durante debate entre o governista Gilberto Costa (Progressistas) e o oposicionista Edison Parra (Podemos). Este prometeu processar aquele por propagar mentiras a seu respeito. “Não vou mais admitir. Caso o líder do governo mantenha essa postura, acionarei a Justiça”, alertou Parra. “Se eu tivesse medo, não sairia de casa. Fique à vontade para tomar qualquer providência que o senhor achar que deva. Pau que dá em Chico, dá em Francisco”, respondeu Costa.

Delegacia da Mulher

Delegada seccional de São Bernardo, Kelly Cristina Sachetto Cesar de Andrade acredita que está muito perto de as cidades do Grande ABC passarem a contar com unidades da Delegacia da Mulher com atendimento 24 horas, conforme manda a legislação. A autoridade entende que a falta de efetivo, que impede a oferta do serviço na região, será sanada com a convocação, autorizada na última sexta-feira pelo governador Tarcísio de Freitas, de 4.000 agentes da Polícia Civil aprovados em concurso.

Deboche

Pré-candidato ao Paço de São Bernardo pelo PT, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira decidiu alertar os jovens de 16 e 17 anos para que participem do processo de escolha do próximo chefe do Executivo municipal, em outubro. Em suas redes sociais, o petista lançou a campanha “Tire o título. Tire o Morando” e concitou: “Chega de prefeito de Instagram!”