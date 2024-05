Palavra do Leitor - 8 de maio de 2024

Calote no Consórcio – 1

‘Morando perde recurso e precisa pagar R$ 3,9 mi para o Consórcio’ (Política, ontem). Orlando já colocou a cidade como a segunda mais endividada do País. Ainda vai deixar o cofre zerado para a próxima gestão, seja quem for. Ele não pensa na cidade, só na sua família.

Caio Cesar Couto

do Instagram

Calote no Consórcio – 2

Mais uma conta para o próximo pagar, em uma cidade que já está extremamente endividada, uma das maiores do País, sem segurança e com a saúde na UTI. Ainda há quem (bem desinformado) bata palminha para uma gestão tão mal-executada.

Vanessa Barbosa

do Instagram

Gilvan

‘Gilvan assume Secretaria de Ações Governamentais’ (Política, ontem). Sou enfermeiro, atuo na saúde de Santo André há 17 anos. Vi de perto a evolução na cidade. O Programa Qualisaúde modernizou os atendimentos das UPAs e UBSs da cidade, melhorando muito os atendimentos no pós-pandemia. A gestão de Gilvan foi um exemplo que foi seguido por outros municípios. Obviamente ainda tem muito o que ser feito, por isso a importância de dar continuidade no trabalho do prefeito Paulo Serra. Gilvan fará um excelente trabalho como prefeito de Santo André, assim como fez por todas as secretárias por que passou, em especial a da Saúde.

Brenio Soares de Oliveira

do Instagram

Popularidade de Lula

A popularidade de Lula vai de mal a pior. O evento de 1º de Maio – no qual, outrora, arrebatava multidões – foi um fiasco. E soberbo que é, ainda reclamou da pífia presença de público, como se fosse dono da autonomia de ir e vir do povo brasileiro. E achando que tudo pode como presidente, ainda comete grave ilícito eleitoral, quando, desrespeitando a lei, pede votos para suposto candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Buolos (Psol). Tempos obscuros esperam Lula e PT.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Tragédia gaúcha

Brasileiros se unem solidários, altruístas e empáticos em irmandade alimentada pelo amor ao próximo. Vocês não são sul-riograndenses, muito menos gaúchos, são sim nossos irmãos e irmãs. Somos 26 Estados, além do Distrito Federal, e dizemos que vocês, irmãos, fazem parte de nossas vidas, como brasileiros que são, e esse desastre natural que provocou essa catástrofe fará com que vocês mostrem ao Brasil e ao mundo o que é superação, garra e o dom de serem seres humanos de ato e fato.

Cecél Garcia

Santo André

Torcida organizada

Enquanto a diretoria do Corinthians continuar a dar moral para torcedor, principalmente às organizadas, vai triturar mais ídolos, como aconteceu com Rivelino, Sócrates, Neto, Edilson Capetinha, Carlitos Tévez. Hoje querem colocar o coleiro Cássio para fora do clube. Como santista que sou, manda para a Vila Belmiro. Lá no CT Rei Pelé será bem recebido, como foi o zagueiro Gil e o meio-campista Giuliano. Tem de colocar essas organizadas para fora dos espetáculos. Não são torcedores e sim manipuladores. O Congresso deve rever o Estatuto dos Torcedores, com o fim das organizadas nos estádios e centros de treinamentos, para segurança dos verdadeiros torcedores, família e atletas.

Eduardo Furtado

Mauá

Flamengo

O Flamengo dispõe de excelente plantel e, economicamente, nada de braçadas. Landim, presidente, para convencimento do retorno de Gabigol, mencionou que a idolatria de Zico vai passar e Gabigol poderá substituí-lo. Zico não gostou e, devido aos resultados insatisfatórios com Tite, falou que o time tem que ter a cara do técnico. Zico, ídolo e flamenguista convicto, como técnico tem larga experiência (seleções do Iraque e do Japão, Kashima Antlers, Fenerbahçe, Bunyodkor, CSKA e Olympiacos), mas abomina ou tem medo de ser “professor” no Mengo. Landim poderia “exigir” o técnico Zico, afinal ele é flamenguista ou só de boca? E, atendendo à torcida, dar o “bilhete azul” para o Tite.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)