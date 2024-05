Dorival Júnior retorna da Europa para fechar lista de convocados para a disputa da Copa América

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, voltou ao Brasil nesta terça-feira, após uma viagem para observar os jogadores brasileiros que atuam na Europa. O objetivo da ida ao exterior foi definir os convocados para a disputa dos dois amistosos e da Copa América. O torneio terá início no dia 20 de junho, nos Estados Unidos.

"Esse período de observações foi muito importante. A troca de informações com os membros das comissões técnicas e o contato pessoal com os atletas são fundamentais para que tenhamos o entendimento daquilo que esteja acontecendo. Todo esse cenário será fundamental para a definição da próxima convocação", afirmou o treinador após se reunir com integrantes da comissão técnica da seleção.

No mês passado, o estafe do treinador fez uma "varredura" em território nacional e assistiu 27 partidas dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A. Neste período, 50 jogadores foram analisados.

Nesta sexta-feira, Dorival Júnior anuncia a lista dos nomes que vão ser chamados para a seleção brasileira. Na viagem ao exterior, Dorival teve a companhia do coordenador técnico Juan e também dos assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero. Neste tour pela Europa, eles assistiram partidas em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha.

"Conseguimos ter todas as percepções de postura, posicionamento e comprometimento dos atletas nos jogos. Esses encontros ajudam também nesta busca de aproximação com os jogadores", contou o assistente Lucas Silvestre.