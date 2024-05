Grupo CCR doa 10 toneladas de mantimentos às vítimas das enchentes no RS

O Grupo CCR tem mobilizado ações para atender as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As principais iniciativas envolvem a doação de 10 toneladas de água potável, alimentos e materiais de higiene pessoal e a disponibilização de dois helicópteros e de colaboradores para ajudar nas operações de socorro a pessoas feridas e comunidades isoladas pelas inundações.

Até o momento, já foram transportados mais de mil litros de água para apoiar as vítimas, além de leite, medicamentos, cestas básicas e marmitas.

Profissionais da empresa também estão trabalhando na linha de frente no salvamento de pessoas feridas. Ao todo, são 24 colaboradores de APH (Atendimento Pré-hospitalar), especializados para atuar em situações de socorro médico em rodovias, atuam nas regiões afetadas. Além disso, dois helicópteros da empresa apoiam as operações de resgate.

Em outra frente, o Grupo CCR está realizando uma campanha de arrecadação de doações. Todos os 17 aeroportos administrados pela companhia estão recebendo alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal. Quase 20 toneladas já foram arrecadadas. Os interessados em ajudar podem depositar doações em postos de coleta em Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Confins (BH AirPort), em Minas Gerais; além de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul.

Isenção temporária de pedágios e tarifas

O Grupo CCR, por meio da CCR ViaSul, suspendeu a cobrança da tarifa em todas as suas praças de pedágio em rodovias do Rio Grande do Sul. Entretanto, por conta dos trechos ainda obstruídos, a concessionária recomenda que os motoristas que não estão envolvidos nas operações de socorro evitem as rodovias e busquem caminhos alternativos.

Operadores aéreos que transportam suprimentos, doações ou socorristas para contribuir com o resgate ou assistência às vítimas das enchentes terão isenção das taxas aeroportuárias nos aeroportos do Grupo CCR. A medida contempla voos com foco em ações humanitárias e vale até 15 de maio. Se necessário, o prazo pode ser estendido caso a situação de emergência no Estado persista. A medida é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Aeroportos do Brasil (ABR).