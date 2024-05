'Tô Salvo': páginas online ajudam na localização de resgatados das chuvas no RS

Iniciativas movidas por voluntários buscam oferecer informações à população e auxiliar na localização de desaparecidos e vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

Uma delas é a plataforma Tô Salvo, site que centraliza informações sobre vítimas acolhidas por abrigos contra as enchentes.

Cerca de 8 mil pessoas resgatadas e que não conseguiram contato com familiares já foram cadastradas pelos voluntários, que atuam em abrigos de diferentes regiões do Estado.

A ferramenta permite busca por nome e sobrenome. Se a pesquisa tiver resultado, a plataforma gera uma ficha com mais informações, como a localização da pessoa desaparecida.

Atualmente, 88 pessoas alimentam o banco de dados com informações dos abrigados.

No Instagram, diferentes perfis fazem divulgações parecidas. Publicações nas contas Tô Salvo Canoas, Tô Salvo São Leopoldo, Tô Salvo Guaíba e Ajude o RS mostram fotografias e os nomes de vítimas encontradas em abrigos.

Na terça-feira, 7, segundo a Defesa Civil estadual, havia 48 mil pessoas nos abrigos públicos.

Para mapear esses locais e orientar o trabalho de voluntários, a plataforma online SOS Rio Grande do Sul atualiza em tempo real as necessidades dos pontos de acolhimento, orientando a população sobre o que doar e onde fazê-lo. Com 189 unidades cadastradas, o sistema mostra ainda endereço, telefone para contato e disponibilidade de vagas.

Mais de 380 municípios foram afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, com 90 óbitos confirmados.