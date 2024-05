Técnico do Guarani mostra confiança apesar de derrota na estreia: 'O grupo é muito bom'

A estreia do técnico Júnior Rocha no Guarani não foi como a desejada. Na noite de segunda-feira, sofreu 4 a 1 para o Santos na Vila Belmiro. Apesar disso, o treinador reforçou a confiança no elenco e prometeu que o time irá reverter a situação na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

"O grupo é muito bom, falo sem medo de errar. Precisamos andar mais juntos, dar mais intensidade e definir algumas funções. Sempre vou ver o copo meio cheio. Tivemos amostras de que, se o Guarani quiser, será muito forte. A fase não é boa, mas eu dou a certeza que vamos reverter a situação", prometeu.

Júnior Rocha disse que o campeonato do Guarani não é contra o Santos, grande favorito ao título, e que não é o momento de apontar culpados. "Acredito muito no grupo. Não tem nada que supere o trabalho. Muitos já venceram esse tipo de dificuldade. Vamos reverter o quadro, sei que é duro falar isso depois de levar 4 a 1, mas esse não é o nosso campeonato. Não podemos fazer caça às bruxas. É hora de reconstruir a nossa história", explicou.

Apesar da derrota, Júnior Rocha elogiou os 30 minutos iniciais do Guarani, em que não sofreu gols e poderia ter aberto o placa com bola na trave de Luan. Para ele, o time precisa repetir essa atuação.

"Tivemos uma semana curta, mas muito proveitosa de trabalho. Vi muita entrega e muito comprometimento dos jogadores em entender algumas situações. Os primeiros 30 minutos foram muito bons e é isso que tentaremos repetir nos próximos jogos", projetou.

Esta foi a terceira derrota do Guarani, que ainda não pontuou e ocupa a 20ª e última colocação da tabela. O próximo jogo será realizado no próximo sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela quarta rodada.