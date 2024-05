Há 100% vontade da Câmara, Senado e Judiciário para que facilitemos os recursos ao RS, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que há uma vontade de todos os Poderes para facilitar o envio de recursos ao Rio Grande do Sul. As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom).

"Há 100% de vontade da Câmara, do Senado e do Judiciário para que facilitemos os recursos ao Rio Grande do Sul", afirmou Lula. O presidente ressaltou que, na segunda-feira, 6, assinou uma medida para facilitar a liberação de recursos pelos ministérios.

Segundo o chefe do Executivo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou encarregado de telefonar para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para convidá-lo a vir a Brasília e discutir sobre a necessidade de recursos.

De acordo com o presidente, a dificuldade inicial no Estado "é que prefeitos não têm noção do estrago das chuvas". Uma das prioridades já identificadas, disse ele, é a recuperação de estradas estaduais.

"Queremos trabalhar com secretarias dos Estados, e o Renan Filho está comprometido em recuperar estradas. Eu disse ao Leite que o governo tem a intenção de ajudar na reconstrução das estradas estaduais também", declarou.

Na segunda-feira, a Câmara aprovou um projeto de decreto legislativo, de autoria do governo, que reconhece estado de calamidade no Rio Grande do Sul e autoriza a União a não computar as despesas necessárias para o enfrentamento dos efeitos do desastre.