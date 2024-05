Tigre faz 5 a 0 no Ferroviário

Impiedoso, o São Bernardo FC goleou o Ferroviário por 5 a 0, em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, que foi disputado ontem à noite, no Estádio 1º de Maio. O atacante Luiz Filipe, com três gols, foi o destaque do confronto. Os demais foram assinalados por Kayke Moreno e Lucas Lima.

Com o resultado, o Tigre subiu para a vice-liderança da competição, com sete pontos, atrás apenas do Athletic, que tem nove.

O próximo confronto do São Bernardo será contra Aparecidense-GO, na próxima segunda-feira, em Aparecida de Goiânia, Goiás.

A torcida do São Bernardo iniciou a festa aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Silvinho cruzou rasteiro na direção de Luiz Felipe, que desviou para o fundo do gol e abriu o placar para o time da casa. O Ferroviário ainda tentou uma reação, mas sem objetividade.

Na volta para o segundo tempo, o time do Grande ABC foi ainda mais incisivo. Logo aos sete minutos, Victor Ricardo recebeu de Silvinho e tocou na medida para Kayke, que chutou na saída do goleiro e ampliou o marcador. Aos 11, em cobrança de escanteio de Silvinho, foi a vez de Lucas Lima deixar o dele, de cabeça.

Aos 16, o garçom da noite entregou mais um gol ao São Bernardo. Silvinho lançou com categoria para Luiz Felipe, que de primeira, anotou seu segundo gol e o quarto do Tigre. O Jogo então ficou amarrado, mas ainda deu tempo do time da casa fazer mais um. Aos 42, Arthur cruzou na cabeça de Luiz Felipe, que fez seu terceiro e fechar o placar do jogo em 5 a 0.