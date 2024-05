Podemos inicia escuta do eleitor para montar plano de Marcelo Lima

O Podemos apresentou, ontem à noite, plataforma virtual para colher contribuições da população de São Bernardo. O objetivo é ampliar o diálogo com os cidadãos para que contribuam com os rumos políticos do município. Segundo o partido, as sugestões realizadas ao Podemos SBC podem ser incluídas no plano de governo do pré-candidato a prefeito Marcelo Lima, ainda sem previsão para ser lançado.

“Hoje é o lançamento de um programa que, para mim, é um dos mais importantes da pré-campanha, que é poder escutar. Nós vamos discutir todas essas demandas colhidas através do site, das reuniões, do dia a dia, e vamos colocar um plano de governo para que ele não seja uma peça de marketing, mas sim algo que possa ser executado”, destacou Marcelo Lima, ex-vice-prefeito de São Bernardo e ex-vice deputado federal.

O pré-candidato à Prefeitura contou ao Diário que o projeto é resultado de um ano de intensos diálogos e reuniões realizadas na cidade, nas quais ele se dedicou a ouvir as vivências e necessidades cotidianas dos cidadãos.

O objetivo da plataforma, segundo Marcelo Lima, é “escutar as pessoas”. “Até porque essa pré-candidatura não nasceu da minha vontade, mas sim de um grupo de pessoas que me apoiam: políticos, pessoas técnicas, moradores que me incentivaram. Nada mais justo do que escutar a população para que a gente possa criar um plano de governo a altura do que São Bernardo merece”.

O evento contou com a participação do presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), que, no início do mês, declarou apoio à Marcelo Lima, seu primo, após o prefeito Orlando Morando (PSDB) anunciar a sobrinha Flávia Morando como sucessora à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil. O representante do Poder Legislativo anunciou o desembarque do governo ao lado de outros 12 vereadores da base um dia após o comunicado.

“O que espero é a participação (da comunidade) e que nos digam o que ainda precisa melhorar em São Bernardo e vamos fazer de tudo para, dando certo a campanha eleitoral, conseguir chegar nesses objetivos que a população tanto espera de nós”, ressaltou Danilo.

A solenidade ocorreu no Colégio Harmonia, situado no Rudge Ramos. Logo após o anúncio da plataforma, os pré-candidatos a vereador e seus apoiadores assistiram a uma palestra sobre marketing digital para a campanha eleitoral.



ALIANÇA

Marcelo Lima vai intensificar nesta semana as negociações com o diretório municipal do Novo em São Bernardo para buscar aliança já para o primeiro turno, marcado para 6 de outubro. A ideia é compor com o partido, que tem o ex-vereador Rafael Demarchi como pré-candidato a prefeito, oferecendo a vaga de vice.

O ex-deputado já assegurou o apoio de outras quatro agremiações políticas, além do Podemos. Desde o início da pré-campanha já se juntaram a Marcelo Lima o PMB, o Agir, o Avante e o PRTB.