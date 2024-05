Charge - 7 de maio de 2024

A gestão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sofreu revés na Justiça e perdeu recurso contra cobrança de dívida de R$ 3,9 milhões do ano de 2021. O montante refere-se a valor não pago do rateio entre os municípios para manutenção do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O tucano retirou oficialmente a cidade dos quadros da instituição colegiada em 2 de fevereiro de 2023.

A 18ª Câmara de Direito Público, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), levou a plenário a apelação com embargos de execução fiscal proposto pela prefeitura são-bernardense. Os desembargadores Ricardo Chimenti e Marcelo Theodósio acompanharam o relator Henrique Harris Júnior e “negaram provimento ao recurso”.