Vereadores votam projeto para criar ouvidoria setorial da educação

A Câmara de São Caetano leva a plenário, em dois turnos, nesta terça-feira, projeto elaborado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) que prevê a criação da ouvidoria setorial da educação.

A proposta é criar um canal para denúncias e reclamações.

O projeto deve gerar embates acalorados entre situação e oposição, isso porque, a pauta entra em discussão no Legislativo após o Diário, no domingo, trazer reportagem denunciando falta professor no ensino integral em São Caetano. Problemas no ensino de São Caetano não são isolados e há tempos são apontados por alunos, pais e funcionários.

Recentemente o Ministério Público foi acionado para apurar irregularidades.