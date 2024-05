Israel inicia ataques a Rafah, no sul de Gaza, em meio a negociações sobre cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram nesta tarde que começaram os ataques e operações contra alvos do Hamas em Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza. A nota oficial foi divulgada por meio do X, antigo Twitter, sem outros detalhes até o momento.

Os ataques ocorrem após o Hamas anunciar que aceitou a proposta de cessar-fogo elaborada pelo Egito e pelo Catar. O escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a proposta "está longe das demandas essenciais" de Israel, mas que ainda enviaria negociadores para discutir o acordo, apesar do início das operações militares no sul de Gaza.

Mais cedo, Alemanha e França tentaram pressionar Israel contra o início da ofensiva em Rafah, onde estão abrigados 1,4 milhão de palestinos refugiados desde o começo da guerra. Em nota, a Casa Branca afirmou que o presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou sua "clara" posição sobre ações militares na região, no sentido de alertar sobre os potenciais riscos envolvendo a morte de civis.

A guerra na Faixa de Gaza já deixou mais de 34 mil mortos e órgãos internacionais de ajuda humanitária alertam sobre possíveis consequências "desastrosas" para os refugiados na região.

*Com informações da Associated Press