Alemanha e França pressionam Israel contra uma ofensiva em Rafah

A Alemanha e a França reiteraram a sua oposição à possível ofensiva de Israel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha disse nesta segunda-feira, 6, que mais de 1 milhão de pessoas vivem nesta área, acrescentando que "estas pessoas precisam de proteção". Segundo ele, uma investida terrestre seria um "desastre humanitário".

Em Paris, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da França reiterou a "firme oposição francesa à ofensiva de Israel em Rafah", dizendo que mais de 1,3 milhão de pessoas estão "em situação grave" depois de procurarem abrigo na região. A França alertou que "o deslocamento da população civil pela força constitui um crime de guerra ao abrigo do direito internacional".

No domingo, o presidente francês, Emmanuel Macron, conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o incentivou a prosseguir com as negociações que poderiam "levar à libertação de reféns, à proteção de civis por um cessar-fogo e à desescalada regional", opondo-se firmemente a uma ofensiva terrestre em Rafah.