Em conversa com Netanyahu, Biden reitera sua 'clara' posição sobre Rafah

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta segunda-feira, 6, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, o norte-americano reiterou a sua posição clara sobre as ações do exército de Israel em Rafah, que é no sentido de alertar sobre os potenciais riscos envolvendo a morte de civis.

Biden ainda atualizou o primeiro-ministro sobre os esforços para garantir um acordo sobre os reféns, inclusive por meio de negociações em andamento nesta segunda em Doha, no Catar.

De acordo com a publicação, o primeiro-ministro concordou em garantir que a passagem de Kerem Shalom esteja aberta para assistência humanitária aos necessitados.