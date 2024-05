Obituário - 7 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Esmeralda Bellucci Facioli, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Hildo Paulo de Andrade, 88. Natural de Açucena (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angélica Fenolio Schmitti, 86. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gentil Francisco Furtado, 81. Natural de Duartina (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Rodrigues, 77. Natural de Getulina (SP). Residia no Conjunto Residencial Sítio Oratório, em São Paulo. Dia 2, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Marretti, 76. Natural de Cajobi (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Lucena da Silva, 64. Natural de Serra Negra do Norte (RN). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 2. Memorial Cidade Jardim.

Francisco Alves da Silva, 57. Natural de Aguiar (PB). Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.

Eliane de Almeida Borem, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandro Aparecido da Silva, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Soares de Andrade, 42. Natural de Umbuzeiro (PB). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Encarregado. Dia 2, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Sussumu Hamasaki, 80. Natural de Araçatuba (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Rosana Maria Soares de Mello Ferreira, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Empresária. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.

Rivaldo Soares Leite, 55. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Açougueiro. Dia 2 de maio, em Santo André. Cemitério dos Casa.

José Clebio Santos Lemos, 44. Natural de Pacatuba (SE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Estudante. Dia 2, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Aristeu Genuíno do Nascimento, 89. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Fundação, em São Caetano, Dia 1º de maio. Cemitério do Araçá, na Capital.

Catão Roberto Lanze, 76. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.

Cássia Aparecida da Silva, 59. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 1º de maio. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica

Francisco Rufino de Lacerda, 59, Natural de Aguiar (PB). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano, Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida de Souza Cordeiro dos Santos, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Alves da Silva, 81. Natural de Queimadas (PB). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Angelina de Freitas Silva, 77. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulino Francisco, 77. Natural de Aguanil (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Romeu Winkelmann, 72. Natural de Cruz Machado (PR). Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleuza de Fátima Oliveira Ribeiro, 70. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Vale da Paz.

Maria de Fátima Machado, 65. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzenberg Santos Galvão, 52. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.