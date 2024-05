Invicto, Santos encara Guarani, com apenas duas vitórias em 2024

Com 100% de aproveitamento após duas rodadas da Série B do Brasileiro até o momento, o Santos espera manter a boa fase na partida diante do Guarani, às 21h de hoje, na Vila Belmiro.

Os clubes vivem momentos opostos . Enquanto o Peixe segue invicto no torneio com seis pontos, o clube do interior venceu apenas duas vezes em 2024, e nenhuma delas foi no Brasileiro. No Paulista, as equipes se enfrentaram na primeira fase, em fevereiro, e o Alvinegro levou a melhor – 2 a 0.

Apesar de jogar em casa, o Santos não pode contar com a presença da torcida, já que cumpre punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), em relação a incidentes ocorridos na partida contra o Fortaleza pela Série A, que decretou o rebaixamento do clube, em dezembro do ano passado.

Durante a semana, o elenco santista recebeu de volta os atacantes Pedrinho e Julio Fuch, recuperados de lesão.