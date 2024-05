Latam aciona programa 'Avião Solidário' para ajudar vítimas de tragédia no RS

A Latam informou que, por meio de seu programa Avião Solidário, acaba de mobilizar uma ação em parceria com o Movimento União BR para transportar doações para a população do Rio Grande do Sul, vítima das enchentes. As doações serão levadas gratuitamente pela companhia para Porto Alegre a partir da normalização da operação do Aeroporto Salgado Filho.

Segundo a Latam, a parceria com a ONG dará apoio logístico para as doações de alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e limpeza. As empresas interessadas em doar podem entrar em contato com o movimento União BR por meio do e-mail contato@movimentouniaobr.com.br. Em paralelo, a Latam também vai coletar doações voluntárias de seus funcionários em todos os escritórios e 52 aeroportos no Brasil.

Além disso, a Latam está participando de uma campanha junto à CVC na qual pessoas podem levar suas doações diretamente às mais de 1 mil lojas da operadora no Brasil. A arrecadação ocorre entre 6 e 12 de maio, e parte das doações será transportada pelo Avião Solidário da Latam ao Governo do Rio Grande do Sul em seguida.

Especialistas em resgate

A companhia informou ainda que no sábado, 4, transportou gratuitamente para Porto Alegre uma equipe de especialistas em resgate da associação sem fins lucrativos Humus, além de todos os seus equipamentos, para auxiliar nas buscas e salvamentos. A equipe também está identificando as necessidades de respostas emergenciais como a estruturação de abrigos temporários e a implementação de logística humanitária.