Além de Saque Calamidade do FGTS, Caixa pausa financiamento habitacional e envia equipes ao RS

A Caixa anunciou uma série de medidas para apoiar os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Elas envolvem o envio de equipes às regiões afetadas para agilização do Saque Calamidades do FGTS, a suspensão em até três meses nos contratos de financiamento habitacional, desde que solicitados pelos mutuários, e suporte no acionamento do seguro habitacional, entre outras iniciativas.

O banco enviará especialistas das áreas de Habitação, FGTS e governo para prestar apoio técnico às prefeituras e auxiliá-las na habilitação ao Saque Calamidade do FGTS e na operacionalização de repasse de recursos. A população poderá realizar o saque do FGTS pelo celular por meio do aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência.

Para as prefeituras, equipes técnicas, com arquitetos e engenheiros, ajudarão no levantamento dos danos e na estimativa de custos para a recuperação de obras em andamento ou edificações atingidas, em contratos acompanhados pela Caixa, como pontes, vias de acesso, abastecimento de água, postos de saúde, escolas, entre outros.

Já os clientes pessoa física e jurídica das regiões afetadas com crédito contratado serão dispensados de encargos na renovação de contratos de penhor; poderão ter uma pausa no pagamento de prestações por até três meses nos contratos de Crédito Pessoal PF, Capital de Giro PJ, Renegociação PF e PJ, entre outros. Também haverá prorrogação do vencimento das operações de Crédito Rural de Custeio e Investimento. Os mutuários da casa própria poderão solicitar a suspensão de seus financiamentos habitacionais por até três meses.

Na contratação de um novo crédito, as taxas de juros foram reduzidas. Também foram disponibilizadas carências para contratação de financiamentos, com maiores prazos para pagamento no Crédito Consignado, Capital de Giro, entre outras modalidades.

Na Caixa Seguridade, foi reforçada a equipe da central de atendimento e haverá fluxo facilitado para acionamento de sinistro, com documentação simplificada. Além disso, 1% do valor arrecadado com a contratação de seguro residencial em todo o País, entre 3 e 10 de maio, será direcionado para doação às famílias de baixa renda atingidas pelas chuvas; 1% do valor arrecadado com a contratação do Rapidex do Bem em todo o País será direcionado para instituições sem fins lucrativos que prestam suporte às famílias atingidas; entre outras doações.