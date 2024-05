Congresso deve elaborar 'medida totalmente extraordinária' sobre desastres no RS, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que líderes e técnicos da Câmara e do Senado estão convocados para uma reunião na manhã desta segunda-feira, 6, sobre os desastres do Rio Grande do Sul.

Segundo Lira, a responsabilidade do Congresso nesta semana é elaborar uma "medida totalmente extraordinária" em relação às tragédias.

"Líderes já estão convocados para amanhã, logo cedo, para que, junto ao Senado Federal, a parte técnica das duas Casas, os líderes partidários possam discutir sobre causa e efeito disso que vem acontecendo repetidamente no Brasil", disse.

As declarações de Lira ocorreram após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ter reivindicado uma espécie de "Plano Marshall" para a reconstrução do Estado.

Entre as medidas mencionadas por Leite, estão a criação de benefícios sociais e o custeio extraordinário para assistência social e saúde.