Whindersson Nunes se une ao Vasco em show beneficente para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

As chuvas no Rio Grande do Sul estão alarmantes. O desastre climático soma, ao todo, 57 mortos e 67 desaparecidos. Com isso, o mundo do futebol, com seu poder de impactar e mudar vidas, uniu forças com o entretenimento para ajudar os mais necessitados. Na noite deste sábado, o humorista Whindersson Nunes marcou o perfil do Vasco no X (antigo Twitter) com o intuito de usar o estádio São Januário para fazer um show beneficente para as vítimas do desastre no Sul do País.

Em seu perfil oficial, Whindersson escreveu: "Podia me emprestar São Januário né não @VascodaGama?? Eu faço um show e a gente manda a grana para o pessoal no Sul, eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, bó?"

A resposta do clube carioca foi rápida e positiva. O perfil oficial do clube carioca prontamente aceitou a proposta, manifestando interesse em colaborar com a iniciativa. "Vambora! Boa ideia. Conte conosco", escreveu o clube em sua rede social.

O movimento foi extremamente elogiado e bem aceito pelos torcedores cruzmaltinos. O cantor Dilsinho respondeu a publicação do humorista, dizendo que, se precisar, também está à disposição.

Whindersson Nunes se empenhou ativamente na campanha pelas vítimas atingidas pela chuva e conseguiu arrecadar R$ 1 milhão em doações. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o humorista disse que irá distribuir mil cestas básicas no local a partir de segunda, 6, com a ajuda de um helicóptero.

IMPACTO NO FUTEBOL

A Conmebol anunciou na noite deste sábado que os jogos de Grêmio e Internacional do meio de semana foram adiados para data indefinida enquanto os gaúchos enfrentam o drama das enchentes que deixam o Rio Grande do Sul em estado de calamidade. A entidade prestou solidariedade ao povo gaúcho neste momento de dor e desespero.

Assim como já havia ocorrido na rodada do Brasileirão, as equipes de Renato Gaúcho e Eduardo Coudet não precisarão se preocupar em entrar em campo em momento no qual nem local para treinos têm e o momento é de ajudar a salvar vidas em Porto Alegre e demais municípios gaúchos.

Na tarde deste sábado, a Arena do Grêmio estava com o gramado completamente alagado, assim como os arredores. Com o aeroporto Salgado Filho com operações paralisadas por tempo indeterminado e com vias de acesso ou de saída de Porto Alegre bloqueadas pelas enchentes, os clubes não teriam como viajar para as partidas. Os jogadores sequer estão treinando e viraram voluntários na luta para resgatar pessoas ilhadas e em áreas de risco.

É possível que mais jogos dos clubes gaúchos, incluindo o Juventude, sejam remanejados no próximo fim de semana pelo Brasileirão. A CBF aguarda mais alguns dias para anunciar a decisão.