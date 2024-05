Fora de casa, Palmeiras mira recuperação contra o Cuiabá

Com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro após quatro rodadas, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá fora de casa, na Arena Pantanal, a partir das 18h30.

Apesar do início oscilante, o Alviverde tem uma boa chance de recuperação, já que o adversário chega para a partida na lanterna da competição, com três derrotas em três jogos.

Após ser vetado no confronto com o Botafogo-SP pela Copa do Brasil por causa de dores no pescoço, o argentino Flaco López deve retornar ao Verdão. Além dele, o meia Zé Rafarel, que se recupera de uma lombalgia, também treinou normalmente e deve estar disponível para o técnico Abel Ferreira.