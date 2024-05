Tricolor viaja ao Nordeste atrás da segunda vitória no Brasileirão

Após virar contra o Águia de Marabá e encaminhar a classificação na Copa do Brasil, o São Paulo retorna o foco ao Brasileirão e vai hoje até a Bahia para enfrentar o Vitória, às 16h, no Barradão.

Com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro até o momento e no 14º lugar, caso ganhe o jogo, o Tricolor pode subir para a primeira metade da tabela.

Apesar do retorno confirmado de Luiz Gustavo, o São Paulo ainda tem cinco jogadores no departamento médico: os laterais Rafinha e Welington, e os meias Lucas, Rato e Pablo Maia.