SP envia mais dois helicópteros Águia ao Rio Grande do Sul

O Governo de São Paulo vai enviar dois novos helicópteros Águia ao Rio Grande do Sul para reforçar o auxílio das forças de segurança paulistas no socorro às vítimas dos temporais que atingem o estado. Até o momento, foram realizados 108 resgates, incluindo do prefeito de Eldorado do Sul.

O Águia 33 e o Águia 24 decolaram na manhã deste sábado (4), junto com dez policiais, incluindo pilotos, tripulantes, mecânicos e um enfermeiro. O primeiro helicóptero, de Modelo Airbus H135, é utilizado em serviços de transporte aeromédico e tem capacidade para transportar até sete pessoas. A segunda aeronave, de modelo Airbus AS350 B3, é destinada a salvamento e estará equipada com um guincho elétrico. Os dois helicópteros farão companhia ao Águia 12, que já está no local desde a quarta-feira (1º).

Equipes da Polícia Militar de São Paulo, com agentes do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação, atuam para ajudar o estado gaúcho na localização e socorro médico de vítimas soterradas, no salvamento de pessoas ilhadas e na busca de desaparecidos.

Foram 45 policiais enviados aos locais atingidos, além de dois cães farejadores, 8 viaturas, 7 embarcações e os dois helicópteros. Um avião King Air também foi colocado à disposição pela SSP-SP para apoiar o transporte de equipes até o sul do país.

Resgate de ilhados

Nesta sexta-feira (3), o Águia 12 da Polícia Militar salvou uma família ilhada em São Sebastião do Caí. Com a casa tomada pela água, as três vítimas subiram no teto para serem colocadas na aeronave.

Até a tarde desta sexta, nove pessoas haviam sido resgatadas pelo Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo. Na quinta, foram 35 salvamentos de vítimas. Um cão também foi resgatado.

Além disso, o Corpo de Bombeiros paulista atendeu 63 pessoas, incluindo uma mulher grávida e o prefeito de Eldorado do Sul, que foi resgatado após ficar ilhado em sua residência. As equipes estão divididas em três grupos espalhados por Porto Alegre. No total, as forças de segurança paulista atuaram, até as 17h de sexta-feira, em 108 salvamentos no Rio Grande do Sul.

Defesa Civil

Além dos agentes da PM, a Defesa Civil de São Paulo enviou uma equipe com agentes e um geólogo para o estado gaúcho. Eles estão apoiando com a montagem de um centro logístico humanitário na cidade de Estrela. Durante o período em que estão lá, já realizaram diversas vistorias em pontes e estruturas que foram atingidas pelas cheias dos rios. Uma nova equipe do órgão está sendo mobilizada. Agora, com especialistas em decretação de estado de calamidade pública, para apoiar com todos os trâmites legais necessários neste processo.