Chuvas no RS: portos Rio Grande e Pelotas operam normalmente; porto da capital está fechado

A Portos RS, Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul, informou nesta sexta-feira, 3, que Rio Grande e Pelotas operam normalmente. Já no Porto de Porto Alegre, diante do aumento do nível das águas do Lago Guaíba, todas as atividades foram suspensas na quarta-feira, 1º.

"A área foi evacuada preventivamente, e equipamentos essenciais foram elevados para minimizar danos e perdas. As comportas localizadas nas divisas da área portuária com o centro da cidade foram fechadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre", disse em nota.

Mais cedo, O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, também em nota, que as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul devem avançar para o norte do Estado, para Santa Catarina e sul e oeste do Paraná. A previsão do Inmet é de temporais de forte intensidade até o domingo, 5, nessas áreas.

As novas áreas de instabilidade decorrem da formação de uma ampla área de baixa pressão atmosférica combinada com a formação e deslocamento de uma frente fria, segundo o Inmet.