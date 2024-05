Defesa Civil reconhece estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas intensas que atingem a região. A Portaria está publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira, 2.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou o estado de calamidade pública depois que a sequência de temporais deixou mais de 5 mil desalojados, afetando 134 municípios gaúchos.