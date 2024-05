Jojo Todynho explica decisão sobre bebidas alcoólicas após bariátrica

Virou hábito Jojo Todynho compartilhar seu desenvolvimento e decisões tomadas nas redes sociais, entrevistas e portais, após a realização da cirurgia bariátrica. E dessa vez não foi diferente! A cantora manteve o costume e dividiu suas experiências com seus seguidores.

Na última quarta-feira, dia 1°, Jojo revelou aos fãs em seus Stories do Instagram que diminuiu a ingestão de bebidas alcoólicas, e que essa decisão afetou positivamente a evolução do procedimento realizado em agosto de 2023. De acordo com a cantora, o efeito do álcool é mais rápido para quem já fez bariátrica:

- A pessoa que fez a bariátrica, o álcool dá alegria rápida. Você fica igual coringa, rindo à toa. Tem que manter a postura, né? Na rua, tem que manter [a postura]. Tomo só uma tacinha...

Ela ainda complementa que é uma nova mulher e que mudou seu comportamento em relação à ingestão de bebidas alcoólicas:

- Sou uma nova mulher, hein? Não estou bebendo. Primeiro porque é responsabilidade, se beber não dirija, se dirigir não beba? Tudo eu tenho motivo para tomar birinight, mas só que em casa.