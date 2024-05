Membros do McFly curtem tarde em São Paulo e correm no Parque Ibirapuera

Uma das bandas que mais ama compartilhar seus momentos em solo brasileiro chegou ao país na última quarta-feira, dia 1. O McFly vai fazer três apresentações no Brasil em maio. Nos dias 2 e 3 eles vão fazer shows em São Paulo, já no dia 5 de maio vão cantar para os fãs do Rio de Janeiro.

O grupo formado por Tom Fletcher, Harry Judd, Danny Jones e Dougie Poynter, adora passear por São Paulo. Assim como já fizeram em sua última passagem, eles se reuniram e foram correr no Parque do Ibirapuera.

Na chegada ao Brasil, eles receberam muito carinho dos fãs. Com direito a gravação e muitos autógrafos distribuídos os integrantes do McFly mostraram porque carregam um fandom tão leal há tantos anos.

Na porta do hotel, os meninos da banda britânica também estão sendo inundados de amor. Tom Fletcher compartilhou nas redes vídeos de grupos de fãs cantando suas músicas. Na hora de sair para jantar eles foram parados mais uma vez com pedidos de fotos e autógrafos.