Afastada das funções reais, Kate Middleton compartilha retrato de Princesa Charlotte para celebrar aniversário da filha

Kate Middleton pode estar afastada dos deveres reais e dos holofotes para cuidar da saúde, após cirurgia no estômago, contudo, a princesa não deixou de usar as redes sociais para celebrar o aniversário de sua única filha, Princesa Charlotte.

A herdeira completa nove anos de idade nesta quinta-feira, dia 2, e Kate decidiu postar um retrato da menina. A foto foi tirada pela própria Kate, que tem paixão por fotografia. Na legenda, escreveu:

Feliz nono aniversário, Princesa Charlotte. Obrigada a todos pelas mensagens gentis enviadas hoje.

No clique, Charlotte aparece com os cabelos soltos e sorrisão no rosto, usando suéter vermelho e saia jeans, enquanto se apoia em um canteiro de flores do jardim real.